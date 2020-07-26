Kısa bir süre önce oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşamaya başlayan Cedi Osman, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Ebru Şahin de paylaşıma kalp emojisi bıraktı.

Çiftin fotoğrafında Cedi Osman'ın yeğeninin de yer alması, "Ebru aileye girdi" yorumlarına neden oldu.

Şahin, aşk haberlerini ilk başta yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu Cedi ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.