Reynmen'in çağırısına Hadise'den sonra Ebru Polat'tan da yanıt gelmişti. Ebru Polat da Reynmen'in şarkısında dans ettiği anları sosyal medya hesabından, "1 tane de benden gelsin. Ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım. Hadise ve Reynmen" notuyla yayınlamıştı.