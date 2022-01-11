Avukatlığa geri dönüyor

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ebru Polat (38), geçtiğimiz gün Ataşehir'de yeni açtığı güzellik merkezinde görüntülendi.

Polat, “Her ay bir yerlerde yeni şubeler açmaya başladık, güzellik salonlarımız her yerde var. Keyifliyiz.” dedi.

"HERKESİ ZAYIFLATACAĞIZ"

Muhabirlerin, "Yeni mekanınız hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Ebru Polat, "Bayilik verdiğimiz iş ortaklarımızla birlikte herkesi zayıflatacağız, sıkılaştıracağız, popoları taş gibi yapacağız.” şeklinde konuştu.

AVUKATLIĞA GERİ DÖNÜYOR

Asıl mesleği avukatlık olan ve uzun süredir mesleğini yapmayan Polat, bir yıl içinde hukuka tekrar döneceğini ve avukatlık mesleğini yapmaya başlayacağını açıkladı.