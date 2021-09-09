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Ebru Polat'ın 'aşı' pişmanlığı! - Magazin haberleri

Ebru Polat'ın 'aşı' pişmanlığı!

Koronavirüsü atlatan Ebru Polat, yaşadığı süreci anlattı. Aşı olmadığı için çok pişman olduğunu da dile getiren ünlü şarkıcı, "Bir hafta hastanede yattım. Hastalığım çok zor geçti. Herkesin aşı olması lazım. Aşı karşıtı olanlara bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu

09.09.2021 - 15:10 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız ile birlikte önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Polat, hastalığı atlattıktan sonra ilk kez dışarıya çıktığını ifade etti.

  • "AŞI" PİŞMANLIĞI

    Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Ebru Polat, aşı olmadığı için pişman olduğunu dile getirdi. Yaşadığı süreci anlatan şarkıcı, "Bir hafta hastanede yattım. Allah tüm sağlık çalışanlarından razı olsun. Onlar sayesinde iyi oldum. Allah bu hastalığı düşmanıma bile yaşatmasın. Bundan sonra maskemi yüzümden bile indirmeyeceğim." dedi.

  • "HASTALIĞIM ÇOK ZOR GEÇTİ"

    "İğneden korktuğum için aşı yaptırmamıştım. Bu yüzden hastalığım çok zor geçti." ifadelerini kullanan Polat, "Çok pişmanım. Keşke aşımı önceden yaptırsaydım. Herkesin aşı olması lazım. Aşı karşıtı olanlara bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

  • KOMŞUSUNDAN BULAŞTI!

    Ebru Polat, geçtiğimiz hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

    "O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum." diyen şarkıcı, dört kez test yaptırdığını, bunlardan ikisinin negatif, diğer ikisinin ise pozitif çıktığını belirtmişti.

  • KONSERLERİNİ ERTELEDİ

    Polat, "Kendini ne kadar korursan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona olsa bile anlamadığım için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm. Hafta sonu tekrar test yaptıracağım. Umarım negatif çıkar. Şimdilik hafta sonu olan Eskişehir ve Bodrum konserlerimi başka bir tarihe erteliyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın. Gerçekten çok önemliymiş." demişti.

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