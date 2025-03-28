Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Ebru Özdemir için tutuklama talebi

        Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebru Özdemir için tutuklama talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen Özdemir'in işlemleri tamamlandı.

        TUTUKLAMA TALEBİ

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Özdemir “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        REKLAM

        Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, adliyeye sevk edildi.

        3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

        ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EBRU ÖZDEMİR KİMDİR?

        Ebru Özdemir, liseyi İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde bitirdi.

        Özdemir, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde tamamladı.

        Birçok özel kurumda proje sorumlusu, proje koordinatörü, müdür ve kurucu olarak görevlerde bulunan Özdemir, 2020 yılından itibaren araştırma sektöründe Genel Koordinatör olarak görev yaptı. 2021 yılında sivil toplum alanında Proje Koordinatörü olarak çalıştı.

        Özdemir, birçok sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetici olarak çalıştı, Ayrıca Fransızca ve İngilizce dillerini ileri düzeyde bilmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #ebru özdemir
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Habertürk Anasayfa