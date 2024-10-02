Ebru Gündeş'in 30 yıllık değişimi
Ebru Gündeş, yeni fotoğraflarını yayımladı. Akıllara; ilk albümünü çıkardığı yıllardaki görünümü geldi
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Geçtiğimiz şubat ayında yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlenen Ebru Gündeş, sahne aldığı mekânlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından sık sık taşıyor.
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Ünlü şarkıcı, son olarak paylaştığı karelere; "Yakından bakmak, daha fazlasını görmektir…" notunu düştü.
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Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğrafların içindeki bu kare dikkat çekti. Gündeş'in fotoğrafları 12 satte 76 bin beğeni ve 1200'den fazla da yorum aldı.
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Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflar, akıllara; 1993'ün sonlarında 'Tanrı Misafiri' adlı ilk albümüyle profesyonel müzik yaşantısına başladığı yıllardaki görünümünü getirdi.
Eski fotoğfları, Ebru Gündeş'in görünümünün 30 yıldaki değişimini daha belirgin bir halde gözler önüne serdi.