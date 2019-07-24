Sahneye, "Bugün için geçmişten günümüze Ebru Gündeş şarkılarından bir repertuvar hazırladık. Biz ilk üç gece çok eğlendik. Bu gece de ilk üç geceyi aratmayacak bir gece yaşayalım" sözleri ile başlayan Gündeş, 4. günde de muhteşem bir konsere imza attı.