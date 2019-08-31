Bir süredir ortalarda gözükmeyen oyuncu ve sunucu Ebru Akel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oğlu Eren ile birlikte alışverişe çıkan Akel, uzun bir süre mağazaları dolaştı.

Okul sezonunun da başlamak üzere olmasından dolayı Akel, oğlu Eren Sancak için bolca alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında ise anne-oğul baş başa yemek yiyip, bir süre sohbet etti.