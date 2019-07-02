Ebru Akel, 2017'de çekilen 'Lise Devriyesi' adlı TV dizinin ardından 'Konuşan Hayvanlar' adlı sinema filminde rol aldı. Akel, Ayşe Balıbey ve Ümit Açıkdilli'nin senaryosunu yazdığı gösterime 9 Ağustos'ta girecek olan 'Konuşan Hayvanlar' ve rolü için Ebru Akel, "Senaryoyu okuduğumda çocukların ve hayvanların saf, mutlu, eğlenceli dünyalarında ‘Şaheste'nin anti karakter olması ilgimi çekti. Ona hem sinirleneceksiniz, hem de onu çok seveceksiniz" dedi.