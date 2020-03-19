EBA TV ne zaman açılacak? EBA uzaktan eğitim nasıl olacak? soruları 1 haftalık tatilin ardından ilk öğretim, orta öğretim ve lise öğrencileri için başlayacak uzaktan eğitim dersleri için araştırılıyor. Tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı alınan önlemler arasında okulların tatil edilmesi de yer aldı. Öğrenciler 23 - 27 Mart tarihleri arasında TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak. Bakan Selçuk bugün EBA TV hakkında bilgi verdi. Peki, EBA TV ne zaman açılıyor? EBA TV frekans bilgileri haberimizde.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI

EBA’ya eba.gov.tr adresinin yanısıra iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarına App Store ve Google Play üzerinden erişilebilecek. MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Platforma “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabiliyor.

EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

EBA ŞİFRE ALMA NASIL YAPILIR 2020

EBA girişi için henüz bir şifre almadıysanız, e-okul bilgilerinizle hesap oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak resimdeki rakamları, TC Kimlik Numaranızı ve öğrenci numaranızı giriniz.

T.C. Kimlik Numarası 99 ile başlayan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Nüfus Cüzdanı Seri/No veya Cilt No alanı boş bırakılmalıdır.

EBA ŞİFRE ALMA

EBA’YA NASIL GİRİLİR?

Öğrenci olarak EBA’ya nasıl giriş yapılır?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

Öğretmenler EBA’ya nasıl giriş yapabilir?

"EBA Giriş" ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA’ya giriş yapabilirsiniz.

Veliler EBA’ya nasıl giriş yapabilir?

Veliler, eba.gov.tr adresi üzerinde yer alan “Veli” kısmına tıkladıktan sonra e-Devlet üzerinden EBA’ya yönlendiriliyor. Ancak sistem girmek isteyen velinin, öğrencinin e-okul'da kayıtlı velisi olması gerekiyor.

UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI

EBA TV NE ZAMAN AÇILIYOR?

Şu anda test yayını yapan EBA TV, 23 Mart 2020 Pazartesi günü açılacak.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT - TRT Eğitim kanalları, Test olarak yayında

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 09.00'DA BAŞLIYOR, 6 FREKANSTA YAYIN YAPILACAK

"Salgının seyrine göre anlık değerlendirilecek" diyen Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin merkezinde televizyonların olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, "İlkokul için hangi saatte hangi dersler ne şekilde olacak... Mesela pazartesi günü saat 09.00'da başlıyor, okuldaki gibi 40 dakika değil, 20'şer dakikalık sürelerle. Daha kısa süreli olacak. 6 frekanstan bu yayın yapılıyor" dedi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Pazartesi saat 09.00'da TRT'de başlıyor. Diyelim ki çocuk kaçırdı, dersin tekrar saati yazıyor. İlkokulun listesi ayrı, ortaokulun, lisenin listeleri ayrı. Hepsi hazır. Şu an pilotları yapıyoruz. Bazı eksiklerimiz var, bunları tamamlamak için yatırımlara başladık. Dünyada en iyi sistem Çin'in, sonra biziz. Altyapı sorunlarını çözme sürecimiz devam ediyor. Depremler oldu, oradaki çocuklarımızın da telafi eksikleri olmasın diye çalışıyoruz."

Bakan Selçuk, "Özellikle sınav senesinde olan öğrencilerimiz için başka hazırlıklarımız var. Öğretmenleriyle aynı sınıfta dijital ortamda buluşabilecekleri sanal sınıflar var. Hangi ilde ne zaman açılacak bunların hepsi hazır. Yayınlanacak. Sanal sınıflarda destek olacağız, ekstra kaynak vereceğiz" diye konuştu.

İŞTE TRT - EBA TV UZAKTAN EĞİTİM YAYINLARIYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER

1. TRT - EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

2. Hangi kanallar olacak?

TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.

3. TRT - EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

4. Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler TRT - EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

5. TRT - EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

6. Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.

7. Yayınların TÜRKSAT uydu parametreleri nelerdir?

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾

8. Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?

SD (Standart çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey),Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay),Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

9. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda SD (standart çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?

1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanallarını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey),Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV’ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD ve TRT - EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.

10. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda HD (yüksek çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?

Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV’lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay),Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD ve TRT - EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.

11. SD uydu alıcım var kanalları izleyebilecek miyim?

Evet, her 3 kanal da aynı zamanda SD yayın sağlayacaktır.

12. Farklı sınıflarda okuyan iki çocuğum ama sadece bir tane televizyonum var. Çakışan yayınlar olduğunda ne yapacağım?

Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edecektir. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecektir. Bu akışlar doğrultusunda hangi çocuğunuzun, hangi saatlerde TV’yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecektir.

13. TV yayınlarında çocuğumun henüz hiç öğrenmediği bir konunun anlatımı olursa ya da çocuğumun kendi okulunda anlatılan konu ile arada kopukluk oluşursa ne yapabilirim?

Konu eksiği olan öğrenciler eba.gov.tr üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilir. Öğretmenleriniz tarafından EBA üzerinden gönderilebilecek çalışmalar (etkinlik, soru, diğer içerikler vb.) ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanabilecektir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacaktır.

14. TV yayınını izleyen çocuğumun öğretmenine soru sorma ihtiyacı olursa ne yapabilirim?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba.gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilmektedir.

Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacaktır.

15. TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TURKSAT aboneleri) eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecektir.

16. Eutelsat uydusu üzerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu üzerinden eğitim yayınları nasıl takip edilebilir?

Eutelsat uydusu üzerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu, yayınları Türksat uydusu üzerinden alıp Eutelsat’ta bu yayınlara kendi platformu içinde kapasite ayıracak ve yayınları Eutelsat uydusu üzerinden abone olanlara da iletebilecektir.

17. D-Smart, Digiturk, Tivibu, Kablonet ve TV+ gibi platformlardan izlemek için kanal ekleme işlemi yapmama gerek var mı?

Kanalları izlemek için herhangi bir kanal arama/ekleme işlemi yapmaya gerek bulunmamakla birlikte alıcı tipine göre kapatma/açma işlemine ihtiyaç duyulabilir.

18. Uydu alıcımda bu frekans var ama yayınları izleyemiyorum ne yapmalıyım?

Uydu alıcınızda manuel kanal ekleme bölümünde yukarıda belirtilen frekansları girerek tekrar aratmanız gerekmektedir.