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        Haberler Bilgi Yaşam E-YDS/9 ne zaman? E-YDS/9 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        E-YDS/9 ne zaman? E-YDS/9 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        ÖSYM tarafından uygulanacak olan E-YDS/9 sınav tarihi belli oldu. Temmuz ayında uygulanacak olan sınav öğrenci sınav giriş belgesi alınması gerekiyor. Peki E-YDS/9 ne zaman? E-YDS/9 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:10
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          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İngilizce Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9) sınav heyecanı sürüyor. İşte E-YDS/9 sınav tarihi ve sınav giriş belgesi alma ekranı

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          E-YDS/9 SINAV TARİHİ VE GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İngilizce Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9) başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

          ÖSYM'den yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 4 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir" denildi.

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