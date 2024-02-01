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        Haberler Gündem Eğitim e-YDS başvurularında son tarih ne zaman? ÖSYM duyurdu! e-YDS son başvuru tarihi

        e-YDS başvurularında son tarih ne zaman? ÖSYM duyurdu! e-YDS son başvuru tarihi

        Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce 2. sınav başvuru tarihleri sınava girecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre e-YDS başvuru ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki, e-YDS son başvuruları ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:03
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        • 1

          Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS'nin 2024 yılında yapılacak ikincisi için başvuru süreci sınava girecek öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı. İşte merak edilip araştırılan "e-YDS son başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabı...

        • 2

          2024 e-YDS/2 NE ZAMAN?

          e-YDS yani Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi 11 Şubat Pazar günü yapılacak.

        • 3

          2024 e-YDS/2 SON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          e-YDS yani Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisinin başvuruları 23 Ocak tarihinde başladı. Başvurular bugün yani 1 Şubat Pazar günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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