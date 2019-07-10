10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.
TBMM Başkanlığı'na sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, kalite odaklı yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye'nin, ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.
Bu kapsamda, tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki gelişmelerle tüketicilerin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticarette piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek.
Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) yazılım işlemleri tamamlanarak PERBİS Yönetmeliği hazırlanarak uygulamaya konulacak.
Toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak.
"GÜVEN DAMGASI" YAYGINLAŞTIRILACAK
e-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla e-ticaret pazar payı artırılacak.
Güven Damgası Sistemi'nin kullanımı yaygınlaştırılacak. e-Ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesine yönelik Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin yazılım işlemleri tamamlanacak ve sistem uygulamaya alınacak.
Türkiye'nin e-ticarette bölgesel bir merkez olması amacıyla İstanbul Havalimanı'na yakın bir konumda depolama, gümrükleme, gönderim ve iade süreçlerinin bir arada yürütülebileceği ve tüm ilgili kurumların koordinasyon içinde hizmeti vereceği bölgesel bir üs kurulacak.
İHRACAT -ETİCARET KANALIYLA AKTARILACAK
e-Ticaret kanalıyla ihracatın artırılması amacıyla yerli firmaların elektronik pazar yerlerinde bulunmaları desteklenecek.
İlgili kurumların koordinasyonuyla sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek.
e-Ticarette ürün güvenliği denetimlerinin sağlanması konusunda model geliştirilecek ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacak.
Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak.
Plan dönemi sonunda, lisanslı depo sayısının 140'a, perakende pazarında e-ticaretin oranının yüzde 10'a, Güven Damgası alan işletmelerin sayısının 5 bine, e-ticaret işlem hacminin 300 milyar liraya, internet üzerinden alışveriş yapanların oranının yüzde 43'e çıkarılması hedefleniyor.
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