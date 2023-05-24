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e-ticaret sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı

Hepsiburada, “Sürdürülebilir Yarınlar Burada Başlar” mottosuyla hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Raporda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17 başlığından 12’sine yaptığı doğrudan ve dolaylı katkıları paydaşlarına sunduğunu açıklnadı.

Giriş: 24.05.2023 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
e-ticaret sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı
HABERTURK.COM

Sektöründe Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan raporda Hepsiburada; e-ticarette yenilikçi, verimli ve doğaya saygılı süreçlerle Çevre, Çalışanlar ve Toplum başlıklarının yanı sıra dürüstlük, şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensiplerine odaklanan Yönetişim alanında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaştığını duyurdu.

Türkiye’nin, küresel teknoloji borsası Nasdaq’da işlem gören ilk ve tek şirketi olan Hepsiburada, gelecek nesillere daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı sağlarken, belirlenen öncelikli konular kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ile doğrudan ve dolaylı olarak 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na hizmet ettiğini vurguladı.

"TEKNOLOJİNİN GÜCÜNÜ YAPICI ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İklim değişikliğinin, sosyal, dijital ve ekonomik eşitsizliklerin gündemden hiç düşmediği günümüz koşullarının, ekonomik ve sosyal düzende bazı değişim ve dönüşümlerin kaçınılmaz kıldığına işaret eden Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Gezegenimizin ve toplumların refahı ve sürdürülebilirliği için büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bizler Hepsiburada’da sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu iş kültürümüzün temel değerleri olarak görüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, bir yandan ticaretin dijitalleşmesine liderlik ederken bir yandan da paydaşlarımız için değer yaratma ve toplumsal gelişime katkı sağlama konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Teknolojik kabiliyetlerimizi bir yandan müşterilerimize sunduğumuz üstün hizmet anlayışımızı iyileştirmek için kullanıyoruz. Bir yandan da on binlerce işletmeyi bir araya getiren pazaryeri modelimizle, Türkiye'nin ve bölgenin en büyüğü olan Akıllı Operasyon Merkezimizle, sektörün çıtasını yükselten teknolojik çalışmalar yürüttüğümüz Ar-Ge Merkezimizle sektörün gelişimine ve dijital dönüşüme liderlik ediyoruz” şeklinde konuştu.

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