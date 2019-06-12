Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) E - okul veli bilgilendirme sistemi'ne (VBS) nasıl giriş yapılır? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Öğrenciler e okul'dan 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı takdir ve teşekkür hesaplama (karne notu) ve devamsızlık hesaplamaları yapabiliyor. Peki e okul giriş nasıl yapılır? e Okul ne zaman kapanacak? İşte 2019 Takdir Teşekkür hesaplama (karne notu)...

E-OKUL VBS GİRİŞ YAP 2019!

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E OKUL GİRİŞ EKRANI 2019

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR? KARNE NOTU HESAPLAMA

Karne notu hesaplamaya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

1 - 70,00 - 84,99 arasındakileri Teşekkür Belgesi,

2 - 85,00 ve daha yukarı olanları Takdir Belgesi,

3 - Ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiyle ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.