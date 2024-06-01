e okul ne zaman kapanıyor? 2024 e okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?
Öğrenciler e okul sisteminin ne zaman kapanacağını sorguluyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-karne ile notları ve ortalama görüntüleme ekranına erişilebilecek. Öğrenciler ve velileri dijital ortamda e-okul aracılığıyla e-karnelerini görüntüleniyor. Peki e okul ne zaman kapanıyor?
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Okulların kapanmasına kısa süre kala e okulun ne zaman kapanacağı gündeme geliyor. Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor. Peki e okul ne zaman kapanıyor? 2024 e okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?
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E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.
e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor.
2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.
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e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?
1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.
2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.
3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz.
e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?
e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.
Ayrıca 2023-2024 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir.
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