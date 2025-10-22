Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı yapılabilecek | Sağlık Haberleri

        e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı yapılabilecek

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 01:15 Güncelleme: 22.10.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı yapılabilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. 'Yaşamak Güzel, Yaşatmak Daha Güzel'" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Habertürk Anasayfa