Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.
Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."
E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR? İŞTE ADIM ADIM E-NABIZ...
E-NABIZ NEDİR?
e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.
E-NABIZ GİRİŞ İÇİN İKİ FARKLI YÖNTEM
T.C. Sağlık Bakanlığı kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-Nabız sistemine giriş yapabilmeniz için iki farklı yöntem sunulmuştur.
1.) https://enabiz.gov.tr/ üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet üzerinden uygulamaya giriş yapmak,
2.) e-İmza ile uygulamaya giriş yapmak.
1.) e-Nabız sistemi resmi sitesine https://enabiz.gov.tr/ gidiniz. Karşınıza çıkan ekranın sol tarafında e-Nabız giriş penceresi yer almaktadır. Buradan T.C kimlik numaranız ve şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz.
E-Devlet şifreniz yoksa:
Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
2.) e-Nabız sistemine giriş yapabilmek için e-İmza yöntemini kullanmak istiyorsanız
Cep telefonunuz ve hattınıza kayıtlı mobil imzanız ile kimliğiniz doğrulandıktan sonra işleminize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Eğer farklı bir yöntem ile kimlik doğrulaması yapmak istiyorsanız, yukarıda bulunan diğer seçenekleri kullanarak da sisteme giriş yapabilirsiniz.
Diğer yöntemler:
Ortak Giriş Noktası, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamalara tek bir noktadan erişim imkânı sunan bir web sitesidir. Ortak Giriş Noktası, kullanıcıların giriş yapmak istedikleri uygulamalara Aktif Dizin, T.C. Kimlik Kartı, e-Devlet Kapısı, Elektronik İmza ve Mobil İmza seçeneklerinden kendilerine uygun olan yöntemle kimlik doğrulamalarını gerçekleştirilerek erişimini sağlamaktadır. Ortak Giriş Noktasından giriş yapıldıktan sonra kullanıcıların entegre başka web uygulamalarına tekrar giriş yapmalarına gerek kalmaksızın erişimleri sağlar.
e-Nabız sistemine masaüstü bilgisayarınızdan giriş yaptığınız anda karşınıza bu şekilde kişisel sağlık bilgileriniz çıkmaktadır. Daha önce gittiğiniz hastaneler, doktorlar, yaptırmış olduğunuz tahliller burada gözükecektir. Eğer risk grubunda değilseniz;
"İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme
İnfluenza açısından yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir." mesajı belirecektir.
Risk grubunda yer alıyorsanız da girp aşısı bilgileriniz ekran yer alacaktır.
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