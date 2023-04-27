E ile Başlayan Erkek İsimleri: E ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

HABERTURK.COM

E ile başlayan erkek isimleri, modern hayata uygun pek çok seçenek sunar. Aynı zamanda geçmişten günümüze gelen klasik isimler de fazlasıyla tercih edilir. E harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini sizler için araştırdık. Dilerseniz içeriğimizin devamını inceleyerek, E harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

E ile Başlayan Erkek İsimleri

E harfi ile başlayan isimler, kız ve erkek bebekler için geniş bir yelpaze sunar. Üstelik pek çok isim hem kız hem de erkek bebekler için oldukça uygundur. İkisi için de rahatlıkla kullanılabilir. Yakın zamanda dünyaya gelecek bebeğinizin erkek olduğunu öğrendiyseniz E ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

E Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Ebrar: Özü sözü doğru olan, iyilik sahibi, dindar kişi

Özü sözü doğru olan, iyilik sahibi, dindar kişi Ecebay: Varlık sahibi

Varlık sahibi Ecehan: Ulu hükümdar

Ulu hükümdar Ecevit: Çalışkan, çevik, sinirli

Çalışkan, çevik, sinirli Ecir: Güzel işler karşılığında alınan mükafat

Güzel işler karşılığında alınan mükafat Ecmel: Yakışıklı çocuk

Yakışıklı çocuk Ecvet: Mükemmel

Mükemmel Edgü: İyi olan

İyi olan Edhem: Karayağız at

Karayağız at Edip: 1) Terbiyeli kimse. 2) Edebiyatı seven kişi

1) Terbiyeli kimse. 2) Edebiyatı seven kişi Edis / Ediz: Yüce, ulu, değerli

Yüce, ulu, değerli Edra: Başı siyah, vücudu beyaz at

Başı siyah, vücudu beyaz at Efdal: Çok değerli

Çok değerli Efe: Yiğit, ağabey

Yiğit, ağabey Efecan: Ele avuca sığmayan kişi

Ele avuca sığmayan kişi Efehan: Yiğitlerin başı

Yiğitlerin başı Efgan: Ağlamak

Ağlamak Efkan: Çığlık

Çığlık Eflah: Rahatlığa ve feraha kavuşan kişi

Rahatlığa ve feraha kavuşan kişi Efnan: Çeşit, tür

Çeşit, tür Efrahim: Yusuf’un oğluna verdiği isim

Yusuf’un oğluna verdiği isim Efran: Mutlu, sevinçli

Mutlu, sevinçli Efser: Padişah tacı

Padişah tacı Eftal: Çok değerli

Çok değerli Ege: 1) Bir çocuğun ya da öğrencinin tüm davranışlarından sorumlu kişi. 2) Türkiye’nin 7 bölgesinden birinin adı.

1) Bir çocuğun ya da öğrencinin tüm davranışlarından sorumlu kişi. 2) Türkiye’nin 7 bölgesinden birinin adı. Egebay: Saygın egeli

Saygın egeli Egecan: İçten olan kişi, samimi

İçten olan kişi, samimi Egehan : Engin denizlerin hakanı ya da hükümdarı

: Engin denizlerin hakanı ya da hükümdarı Egemen : Bağımsız bir yönetim sürdüren, sözünü geçiren kimse

: Bağımsız bir yönetim sürdüren, sözünü geçiren kimse Egezade : Egeli oğlu

: Egeli oğlu Eğit : Yiğit

: Yiğit Eğmen : Uğurlu ve kısmeti bol kişi

: Uğurlu ve kısmeti bol kişi Ejder : Bir masalda adı geçen yaratık

: Bir masalda adı geçen yaratık Ekber : Allah’ın sıfatlarından biri

: Allah’ın sıfatlarından biri Eke : Usta, deneyim sahibi

: Usta, deneyim sahibi Ekin : 1) Buğday. 2) Tahılın filizlenmiş hali

: 1) Buğday. 2) Tahılın filizlenmiş hali Ekmel : Kusursuz olan, eksiksiz, tam

: Kusursuz olan, eksiksiz, tam Ekmeleddin : Dindar, dinde kusursuz olan

: Dindar, dinde kusursuz olan Ekrem : Şanslı, iyilik, talih

: Şanslı, iyilik, talih Elbek : İl beyi

: İl beyi Elber : İhsanı bol kişi

: İhsanı bol kişi Elbir : Uzlaştıran

: Uzlaştıran Elçi : Bir devleti başka bir devlette temsil eden

: Bir devleti başka bir devlette temsil eden Eldem : Cana yakın

: Cana yakın Elvan : Çeşitlilik, renkler

: Çeşitlilik, renkler Elyesa : Kuran’da geçen bir Peygamber ismi

: Kuran’da geçen bir Peygamber ismi Emet : Sonunda, nihayet

: Sonunda, nihayet Emetullah : Allah’ın bereketi

: Allah’ın bereketi Emir : Buyruk

: Buyruk Emrah : Saz çalan kişi

: Saz çalan kişi Emre : Aşık

: Aşık Emrullah : Allah’ın emri

: Allah’ın emri Ender : Eşine az rastlanan

: Eşine az rastlanan Enes : 1) Soylu Arap atı. 2) İnsan.

: 1) Soylu Arap atı. 2) İnsan. Engin : Sonu görünmeyen

: Sonu görünmeyen Enis : Dost

: Dost Eralp : Yiğit kişi

: Yiğit kişi Eray : Allah’a şükreden

: Allah’a şükreden Ercan : Korkusuz yiğit

: Korkusuz yiğit Ercüment / Ercümend : Saygı duyulan, itibar sahibi kişi

: Saygı duyulan, itibar sahibi kişi Erçin : Erken hareket eden, erken doğan

: Erken hareket eden, erken doğan Erdal : Taze dal

: Taze dal Erdem : Faziletli, ahlak sahibi kişi

: Faziletli, ahlak sahibi kişi Erdi : Büyüdü, olgunlaştı

: Büyüdü, olgunlaştı Erdinç : Sağlam

: Sağlam Erdoğan : Yiğit doğan

: Yiğit doğan Ergin: Büyümüş, olgunlaşmış

Büyümüş, olgunlaşmış Ergun: Atak, yeterince hızlı olan

Atak, yeterince hızlı olan Erhan: Hükümdar

Hükümdar Erhun: Hun yiğidi

Hun yiğidi Erkan: Bir topluluğun başında olanlar, büyükler

Bir topluluğun başında olanlar, büyükler Erol: Sözünde dur, sözünün eri ol

Sözünde dur, sözünün eri ol Ersan: Gücü ile ün salmış

Gücü ile ün salmış Erşat: Doğru yolda olan, doğru yolu bulan

Doğru yolda olan, doğru yolu bulan Ertem: Fazilet

Fazilet Ertuğrul : Temiz kalpli yiğit

: Temiz kalpli yiğit Ervan : Cesur

: Cesur Esad / Esat : Uğurlu kişi

: Uğurlu kişi Eşref : Şerefli

: Şerefli Evliya : Ermiş kişi

: Ermiş kişi Evren : Kâinat

: Kâinat Eyüp : 1) Peygamber ismi. 2) Sabırlı insan.

: 1) Peygamber ismi. 2) Sabırlı insan. Ezel: Başlangıcı olmayan, öncesi olmayan

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Türker Üner