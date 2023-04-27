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E ile başlayan erkek isimleri: E ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Bir bebek sahibi olmak, her kadının ve erkeğin en büyük hayallerinden biridir. Evlenen çiftler, kendini hazır hissettiğinde bu duyguyu yaşamayı arzu eder. Hatta henüz olmayan çocukları için isim düşünen çiftler de bulunmaktadır. Hamilelik haberinin gelmesi ile birlikte isim konusu tekrar gündeme gelir ve hangi ismi koyacaklarından emin olsalar da başka isim araştırması yapmayı unutmazlar. Günümüzde anlamlı ve nadir bulunan sayısız isim arasından seçim yapmak oldukça zordur. Anne ve babalar, dünyaya yeni gelecek bebekleri için en doğru isme karar vermek için uzun bir zaman harcar.

Giriş: 27.04.2023 - 23:57 | Güncelleme: ABONE OL
E ile Başlayan Erkek İsimleri: E ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

E ile başlayan erkek isimleri, modern hayata uygun pek çok seçenek sunar. Aynı zamanda geçmişten günümüze gelen klasik isimler de fazlasıyla tercih edilir. E harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini sizler için araştırdık. Dilerseniz içeriğimizin devamını inceleyerek, E harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

E ile Başlayan Erkek İsimleri

E harfi ile başlayan isimler, kız ve erkek bebekler için geniş bir yelpaze sunar. Üstelik pek çok isim hem kız hem de erkek bebekler için oldukça uygundur. İkisi için de rahatlıkla kullanılabilir. Yakın zamanda dünyaya gelecek bebeğinizin erkek olduğunu öğrendiyseniz E ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

E Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

  • Ebrar: Özü sözü doğru olan, iyilik sahibi, dindar kişi
  • Ecebay: Varlık sahibi
  • Ecehan: Ulu hükümdar
  • Ecevit: Çalışkan, çevik, sinirli
  • Ecir: Güzel işler karşılığında alınan mükafat
  • Ecmel: Yakışıklı çocuk
  • Ecvet: Mükemmel
  • Edgü: İyi olan
  • Edhem: Karayağız at
  • Edip: 1) Terbiyeli kimse. 2) Edebiyatı seven kişi
  • Edis / Ediz: Yüce, ulu, değerli
  • Edra: Başı siyah, vücudu beyaz at
  • Efdal: Çok değerli
  • Efe: Yiğit, ağabey
  • Efecan: Ele avuca sığmayan kişi
  • Efehan: Yiğitlerin başı
  • Efgan: Ağlamak
  • Efkan: Çığlık
  • Eflah: Rahatlığa ve feraha kavuşan kişi
  • Efnan: Çeşit, tür
  • Efrahim: Yusuf’un oğluna verdiği isim
  • Efran: Mutlu, sevinçli
  • Efser: Padişah tacı
  • Eftal: Çok değerli
  • Ege: 1) Bir çocuğun ya da öğrencinin tüm davranışlarından sorumlu kişi. 2) Türkiye’nin 7 bölgesinden birinin adı.
  • Egebay: Saygın egeli
  • Egecan: İçten olan kişi, samimi
  • Egehan: Engin denizlerin hakanı ya da hükümdarı
  • Egemen: Bağımsız bir yönetim sürdüren, sözünü geçiren kimse
  • Egezade: Egeli oğlu
  • Eğit: Yiğit
  • Eğmen: Uğurlu ve kısmeti bol kişi
  • Ejder: Bir masalda adı geçen yaratık
  • Ekber: Allah’ın sıfatlarından biri
  • Eke: Usta, deneyim sahibi
  • Ekin: 1) Buğday. 2) Tahılın filizlenmiş hali
  • Ekmel: Kusursuz olan, eksiksiz, tam
  • Ekmeleddin: Dindar, dinde kusursuz olan
  • Ekrem: Şanslı, iyilik, talih
  • Elbek: İl beyi
  • Elber: İhsanı bol kişi
  • Elbir: Uzlaştıran
  • Elçi: Bir devleti başka bir devlette temsil eden
  • Eldem: Cana yakın
  • Elvan: Çeşitlilik, renkler
  • Elyesa: Kuran’da geçen bir Peygamber ismi
  • Emet: Sonunda, nihayet
  • Emetullah: Allah’ın bereketi
  • Emir: Buyruk
  • Emrah: Saz çalan kişi
  • Emre: Aşık
  • Emrullah: Allah’ın emri
  • Ender: Eşine az rastlanan
  • Enes: 1) Soylu Arap atı. 2) İnsan.
  • Engin: Sonu görünmeyen
  • Enis: Dost
  • Eralp: Yiğit kişi
  • Eray: Allah’a şükreden
  • Ercan: Korkusuz yiğit
  • Ercüment / Ercümend: Saygı duyulan, itibar sahibi kişi
  • Erçin: Erken hareket eden, erken doğan
  • Erdal: Taze dal
  • Erdem: Faziletli, ahlak sahibi kişi
  • Erdi: Büyüdü, olgunlaştı
  • Erdinç: Sağlam
  • Erdoğan: Yiğit doğan
  • Ergin: Büyümüş, olgunlaşmış
  • Ergun: Atak, yeterince hızlı olan
  • Erhan: Hükümdar
  • Erhun: Hun yiğidi
  • Erkan: Bir topluluğun başında olanlar, büyükler
  • Erol: Sözünde dur, sözünün eri ol
  • Ersan: Gücü ile ün salmış
  • Erşat: Doğru yolda olan, doğru yolu bulan
  • Ertem: Fazilet
  • Ertuğrul: Temiz kalpli yiğit
  • Ervan: Cesur
  • Esad / Esat: Uğurlu kişi
  • Eşref: Şerefli
  • Evliya: Ermiş kişi
  • Evren: Kâinat
  • Eyüp: 1) Peygamber ismi. 2) Sabırlı insan.
  • Ezel: Başlangıcı olmayan, öncesi olmayan

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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