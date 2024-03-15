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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama e-ihracatta parlayan ilk 10 şehir - Teknoloji Haberleri

        e-ihracatta parlayan ilk 10 şehir

        e-ticaret platformu Trendyol aracılığıyla dünya pazarlarıyla buluşan Türk üreticiler, şubat ayında en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan'a satış yaptı. Şubatta en çok e-ihracat yapan şehirlerse İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:38
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        e-ihracatta parlayan ilk 10 şehir
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        Almanya ile başladığı yurt dışı açılımlarını Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarıyla sürdüren Trendyol, Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Trendyol satıcıları şubat ayında da e-ihracatta hız kesmeyerek, en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a satış yaptı. Yurt dışı pazarlarda en çok ilgi gören Türk ürünleri ise tişört, gömlek, elbise, sneaker ve pijama takımı oldu.

        85 BİN SATICININ E-İHRACAT YOLCULUĞU

        Şubatta en çok e-ihracat yapan şehirler sıralamasında İstanbul başı çekerken, onu sırasıyla Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya takip etti. Trendyol, 2023 yılının Mayıs ayından bugüne mikro ihracat çözümleri sayesinde 85 bin satıcısını ihracatçı yaptı ve 149 bin ürünün yurt dışına ulaştırılmasına aracı oldu.

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