HABERTURK.COM

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler artırılırken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de e-Devlet kullanıcılarına önemli bir hatırlatma mesajı yayınladı.

"COVID-19 Bilgilendirme" başlığıyla e-posta ve e-devlet uygulaması üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşların çoğu kamu hizmetine e-devlet üzerinden evlerinden çıkmadan erişebileceği belirtildi.

'DİJİTAL PLATFORMLARI KULLANIN'

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Yeni Tip Koronavirüse karşı dünyaya örnek bir şekilde mücadele etmektedir.

Vatandaşlarımızın bu husustaki farkındalığının artması daha etkin bir mücadele sağlayacaktır.

Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltmak önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, vatandaşlarımız (özellikle daha fazla risk taşıyan 60 yaş üstü olanlar, gebe veya emziren kadınlar ve ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar) kendilerini ve çevrelerini korumak üzere çoğu kamu hizmetlerine e-Devlet Kapısı ve diğer Dijital Türkiye Platformları üzerinden evlerinden çıkmadan erişim sağlayabilirler.

Unutmayalım...

Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."