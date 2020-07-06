Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerTeknolojiİnternet

e-bebek internet sitesi neden açılmıyor? "Haclendi" iddiası

Anne ve bebek alışveriş sitesi olarak bilinen e-bebek.com uzun süredir erişime kapalı olunca sosyal medya da "haclendi" iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Alışveriş yapmak isteyenler "e-bebek internet sitesi neden açılmıyor?" Sorusunun yanıtını arıyorlar.

06.07.2020 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
e-bebek

e-bebek alışveriş sitesi uzun süredir erişime kapalı olması müşterileri sosyal medya ya döktü. Müşteriler sosyal medya araçları üzerinden "e-bebek" kurumsal hesaplarına "e-bebek internet sitesi neden açılmıyor?" sorusunu yöneltti. e-bebek yetkilileri vatamdaşlara "Değerli Bebeveynimiz, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına bazı güncellemelere ihtiyacımız var. Bu durumun kısa sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz, biz de sizden uzak kalmak hiç istemiyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere." şeklinde karşılık verdi.

e-bebek internet sitesi nin ana sayfasında "Size daha iyi hizmet verebilmek için bakımdayız" mesajı yayınlanmaya başlandı. Şu ana kadar e-bebek tarafından bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Çok az bir bütçeyle mutfağınızı baştan yaratın!
Çok az bir bütçeyle mutfağınızı baştan yaratın!
Dudak uçuklatan rakamlar! Konser başına aldıkları ücret...
Dudak uçuklatan rakamlar! Konser başına aldıkları ücret...
‘Kolum yanık’ diyen dilenciden 'pes' dedirten cevap
‘Kolum yanık’ diyen dilenciden 'pes' dedirten cevap
Kadınlar adamı yol ortasında tekme tokat dövdü
Kadınlar adamı yol ortasında tekme tokat dövdü
Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını
Hamile kadına trafikte saldırı davasında gerekçeli karar açıklandı
Hamile kadına trafikte saldırı davasında gerekçeli karar açıklandı
50 sanık hakkındaki davada savcı mütalaasını açıkladı
50 sanık hakkındaki davada savcı mütalaasını açıkladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X