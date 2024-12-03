Dzeko ile Barış Alper, Dünya Engelliler Günü için sahaya çıktı

Acun Ilıcalı, "Bu çok güzel bir organizasyon. Kendi işlerimize kulüp işlerine koşturmaktan böyle organizasyonlar yapma şansımız pek olmuyor ama böyle organizasyonlara çağrı olduğu zaman da seve seve geliyoruz. Ben geçmişte televizyon programlarında da engelli kardeşlerimize elimden geldiğince destek vermeye çalıştım. Bugün de kulüp olarak buradayız" dedi.