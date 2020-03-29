Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan koronavirüsün şu ana kadar etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri İtalya oldu. Çizme'de binlerce insan hayatını kaybederken futbol dünyası da bu hastalıktan etkilendi. İtalya Serie A takımlarından Juventus'da forma giyen Daniele Rugani ve Blaise Matuidi de hastalığa yakalanırken, koronavirüs testi pozitif çıkan bir diğer isim ise Paulo Dybala olmuştu.