Düzenli kahve içmenin cilde faydaları ve zararlarına inanamayacaksınız!
Kafeinin cilde faydası birçok dermatolog tarafından bilinir ve ürünler içerisinde kullanılır. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi de görünüşünüzü şaşırtıcı bir şekilde etkileyebilir. İşte kahvenin cilde faydaları ve zararları.
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1. İLTİHABI AZALTIR
Fazla tüketilmediği takdirde kahve antioksidan ve güçlü antiinflamatuar özellikler sağlar. Bir araştırmaya göre kahve içmek yüz sivilcelerine neden olabilecek iltihabın azalmasına yardımcı olur. Ayrıca iltihapla bağlantılı olan hiperpigmentasyonu da azaltır.
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2. SELÜLİT GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTABİLİR
Kahvenin içindeki antioksidanlar selülit nedeniyle oluşan "portakal kabuğu" görünümünün azaltılmasına yardımcı olur. Kafein derinin altındaki kan damarlarının genişlemesine neden olarak kan akışını iyileştirir.
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3. LEKERİN OLUŞUMUNU AZALTABİLİR
Günde bir fincan kahve içmek cildinizin foto yaşlanmaya karşı korunmasına yardımcı olabilr. Kahvede bulunan klorojenik asitler gibi pek çok element, pigment lekelerinin görünümü azaltır.
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4. ROSA İLE MÜCADELE ETMEYİ KOLAYLAŞTIRIR
Rosacea, ABD'de 14 milyondan fazla insanı etkileyen çok yaygın bir cilt hastalığıdır. Araştırmaya göre günde bir fincan kahve içmek roseaceayı önleyebilir ve korur.
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5. KOYU HALKALARIN GEÇMESİNİ SAĞLAR
Kahve ayrıca göz altında oluşan inatçı koyu halkaların geçmesine yardımcı olur. Kafein, koyu halkalara katkıda bulunan kan damarlarını etkileyerek daha az görünür hale getirir.
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6. CİLDİNİZİN ÇABUK KURUMASINA NEDEN OLABİLİR
Çok fazla kahve içmek cildinizi kurutabilir ancak ideal miktarda tüketilen kahve güneşin zararlarına karşı korur. Bir grup araştırmacı 100'den fazla kadınla anket yaptı ve kahve içenlerin güneş lekesi geliştirme olasılığının önemli ölçüde daha az olduğunu tespit etti.
Kaynak: Brightside
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