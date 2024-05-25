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        Haberler Gündem Düzcede nefes borusuna sandviç parçası kaçması sonucu hayatını kaybeden Eftelya toprağa verildi - En Son Haberler

        Düzcede nefes borusuna sandviç parçası kaçması sonucu hayatını kaybeden Eftelya toprağa verildi

        Düzce'de iddiaya göre hızlı hamburger yiyeceğim derken nefes borusu tıkanan küçük Eftelya yaşamını yitirmişti. Düzce Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Eftelya'nın cenazesi, Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:40
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        Düzce'de okulda yediği hamburgerin bir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Eftelya K, son yolculuğuna uğurlandı.

        Etfelya'nın cenazesi, Ağa Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'ye getirildi.

        Düzce Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Eftelya'nın cenazesi, Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

        OLAY

        Kent merkezindeki Işık İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Eftelya K, teneffüste kantinden aldığı sandviçi sınıfta yerken fenalaşmış, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirilmişti.

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        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Etelya K.
        #düzce
        #haberler
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