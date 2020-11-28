DÜZCE - Karadeniz hamsisi en lezzetli dönemine ulaştı

Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon geçiriyor.Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, limana palamut, lüfer, çinekop ve hamsiyle dönüyor.Özellikle bol miktarda hamsi avlayan balıkçılar, bu balık türünün denizin soğumasıyla yağlandığını ve kasım sonu itibarıyla şubat ayının ortalarına kadar en lezzetli dönemine ulaştığını belirtiyor.
- "Bu aylar hamsinin en lezzetli olduğu dönem"
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, 1 Eylül'de başlayan sezonun geçmiş yıllara oranla daha bereketli geçtiğini söyledi.Hafta başından itibaren hava koşullarının düzelmesiyle Karadeniz'in her bölgesinde hamsi avcılığının yapıldığını dile getiren Karakaş, "Havaların düzelmesiyle çok olmasa da tekrar palamut avcılığı başladı. O da tezgahlarda yerini aldı. Hamsi mevsimi şu anda. Tezgahlarımızda 15 lira civarında satışı yapılıyor. Çok iri ve çok ince olmamakla beraber tam bir Karadeniz hamsisi. Bir aksilik olmazsa yarından itibaren Akçakoca ve Zonguldak kesimlerinde de bol miktarda bekliyoruz. Akçakoca Limanı'ndan bol bol hamsi çıkacak. Bunun da tezgah fiyatlarına yansıyacağına eminiz." diye konuştu.
Karakaş, balıkçılığın hava koşullarına göre süren bir meslek kolu olduğunu ve havanın soğumasıyla denizin de istenilen soğukluğa ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Hamsi de deniz soğudukça yağlanır. Zaten aralık ve ocak aylarını hamsinin en çok tüketildiği mevsim olarak her zaman dile getiriyoruz. Özellikle bu aylar hamsinin en lezzetli olduğu dönem. Dünyanın en değerli balığı olan Karadeniz hamsisinin tüketilmesini tavsiye ederiz. Denizin 1-2 derece daha soğumasını bekliyoruz lakin yeterli soğuklukta şu anda. Hamsinin de tüketimi oldukça keyifli durumda."
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