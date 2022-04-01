Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Düzce'de de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Düzceli vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Düzce iftar ve sahur vakti saatleri...



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