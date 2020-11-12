Düzce Belediyesi, AFAD ve Kızılay iş birliğinde depremin 21. yılı dolayısıyla itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE),Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ve sivil toplum kuruluşu ekipleri araçlarıyla Cedidiye Meydanı'nda toplandı.
Saatler afetin yaşandığı 18.57'yi gösterdiğinde sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.
AFAD İl Müdürü Ali Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce Depremi'nin, "asrın felaketi" şeklinde anılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sadece 87 gün sonra yaşandığını anımsattı.
Depremde yaklaşık 12 bin binanın ağır ve orta hasar gördüğünü aktaran Kartal, "Bunların yanı sıra yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm hasar gördü. Düzce için büyük bir yıkımdı. Her iki depremde 980 can kaybımız oldu." dedi.
Kartal, daha sonraki süreçlerde afetlerde çalışan kurumların tek çatı altında toplandığını anlatarak, "Özellikle Van ve İzmir depremlerinde, Düzce ve Giresun sellerinde afet ve acil durumlarda çalışan kurum kuruluşların ne kadar bir arada uyum içerisinde olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
Hem personelin hem de halkın bilinçlendirme eğitimlerine devam ettiklerini aktaran Kartal, depremin gerçekleştiği saatte afetlerde sürekli omuz omuza çalışan kurum ve kuruluşlarla bu organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.
Öte yandan Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi.
Dernek üyeleri Atatürk Anıtı önünde dikti. Depremin meydana geldiği saat 18.57'de Dernek Başkanı Ayşegül Şenol Can ve dernek üyeleri, depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!