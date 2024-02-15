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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de evli çift, birbirlerini tabancayla vurdu

        Düzce'de evli çift, birbirlerini tabancayla vurdu

        Düzce'de evli çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Site otoparkında birbirlerini tabancayla vurarak yaralayan çift hastaneye kaldırılırken, kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 04:44 Güncelleme: 15.02.2024 - 04:44
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        Evli çift, birbirlerini tabancayla vurdu
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        Düzce'de Arzu G. ve Emin G. çifti arasında evde çıkan tartışma, sitenin otoparkında silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla birbirlerini yaralayan çift hastaneye kaldırılırken, Arzu G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Aziziye Mahallesi 934 Sokak'ta bir sitenin otoparkında meydana geldi. Emin G. ile eşi Arzu G. evde henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı.

        TARTIŞTIĞI KARISINI DARBETTİ

        Tartışma sırasında Emin G, eşini darbetti. Arzu G, evden uzaklaşarak otoparkta bulunan otomobiline binmeye çalıştığı sırada arkasından gelen Emin G. ile bir kez daha tartıştı.

        ÖNCE ADAM, SONRA KADIN ATEŞ ETTİ

        DHA'nın haberine göre; yaşanan arbede sırasında Emin G, tabanca ile ateş ederek eşini vurdu. Arzu G. de yaralı olduğu halde hamle yaparak elinden aldığı tabanca ile Emin G'ye ateş etti. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

        YARALI KADININ DURUMU AĞIR

        Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Arzu G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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