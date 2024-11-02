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        Haberler Gündem Düzce'de ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Düzce'de ciple motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Düzce'de ciple motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 01:05 Güncelleme: 02.11.2024 - 01:05
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        Ciple motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        Ali Zafer G. yönetimindeki motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Çamköy mevkisinde önünde seyreden Tugay Ç. idaresindeki ciple çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilerek savrulan motosikletteki sürücü ve yolcu olarak bulunan Şevval B. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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