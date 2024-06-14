Düzce'de cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Ş.K. idaresindeki cip, D-100 kara yolu Gökçeköy mevkisinde kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak için yola çıkarken D.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlardaki Ali Barlas Piroğlu, Emir Bozacı, Bilal Şahin ve Turan Karaduman yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.