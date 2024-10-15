Düzce'de 165 araç trafikten men edildi

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Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasındaki denetimlerde 9 bin 909 araç, bin 137 motosiklet, 151 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 253 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 31 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 165 araçta trafikten men edildi.