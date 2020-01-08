Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy'la bir dargın bir barışık devam eden ilişkileri ile ilgili soruyu cevapsız bırakmadı.

Kulağından telefonu düşürmeyen oyuncu, kendisine gelen soru üzerine kısa bir ara vererek, "Çok önemli bir görüşme yapıyorum. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.