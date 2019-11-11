Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir proje hazırlığına girdi.

Yeni filminin, hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, şimdiden mekanları gezmeye başladı.

Film çekimleri için Kırklareli’ne giden oyuncunun, son hali ise görenleri şaşırttı.

Ulusoy'un bu görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafı görenler ise oyuncuya yorum yağdırdı. Hayranları, “Rolün için mi kilo aldın?” sorularını sordu.