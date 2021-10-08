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Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy açıklaması: Güzel bir yaz geçirdik - Magazin haberleri

Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması: Güzel bir yaz geçirdik

Önceki gün objektiflere yansıyan Duygu Sarışın, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ilişkisiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Sarışın, "Güzel bir yaz geçirdik. Her şey iyi gidiyor" demekle yetindi

08.10.2021 - 08:33 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bu yıl 16.'sı gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını açtı. Sergiye iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte objektiflere yansıyan oyuncu Duygu Sarışın (33), muhabirlerle sohbet etti.

  • "ÇOK GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKMIŞ"

    "Sanatla aram çok iyi." diyen Sarışın, "Contemporary'i 7 senedir keyifle takip ediyorum. Bu sene inanılmaz enstalasyonlar var. Çok güzel eserler çıkmış ortaya. Çok daha güçlü ve derdi olan eserler var. Bu sene benim de birkaç arkadaşımın eseri var. Heyecanla şimdi onların yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

  • Ünlü oyuncu, "Koleksiyonerlik olabilir mi?" sorusuna, "Benim için daha çok yeni. Takip ediyorum yeni sanatçıları yani. Tabii ki kalbimde olan çok güzel parçalar var. Bu bir gelişim süreci. Bu süreç içinde kendimi tanımlayabileceğim eserleri ifade edebilirsem onları elde etmek isterim." yanıtını verdi.

  • Yeni projesinden bahseden Duygu Sarışın, "8 Ekim'de Netflix'te olacağız. Heyecanlıyız, bakalım nasıl tepkiler alacağız seyirciden? Merak ediyorum." diye konuştu.

  • "GÜZEL BİR YAZ GEÇİRDİK"

    Oyuncu, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ilişkisiyle ilgili sorulara ise, "Güzel bir yaz geçirdik. Her şey iyi gidiyor." yanıtını vermekle yetindi.

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