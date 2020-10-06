Sosyal medya sayesinde hayatımıza birçok yeni isim girdi. Onlardan en bilineni şüphesi Duygu Özaslan... Her hafta farklı bir konuyla gündem olan Duygu Özaslan kimdir? Özaslan, habersiz çekilen bikinili fotoğraflarının paylaşılması üzerine bir hastalığı olduğunu açıklamıştı. Duygu Özaslan'ın hastalığı nedir?

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan 17 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk YouTuber ve İnternet ünlüsü. Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunudur.YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar çekmektedir.

DUYGU ÖZASLAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Özaslan, Temmuz 2020'de kendi Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan daha farklı fotoğrafların basına servis edilmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından hakaretler eşliğinde linç edildi. Özaslan, bunun üzerine bulimia nervoza hastalığına yakalandığını ve tedavi aşamasında olduğunu açıklamıştır



"YABANCI GÜZELLİK VLOGGER'LARINI İZLEMEYİ ÇOK SEVİYORDUM"

Duygu Özaslan, 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı: "İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum."