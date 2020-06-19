Çocuklar drama yoluyla hem oyun oynamış hem de etkili bir öğrenme sürecini yaşamış olurlar. Sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz ve özellikle çocukların sosyal izolasyon gereği akran gruplarından ayrı düştüğü şu günlerde dramatik oyunlarla evlerinize misafir oluyoruz. Her Cumartesi Duygu Nevşe Şener ve Dino ile yeni bir bölümde burada buluşacağız..

Çocuklar drama etkinliğini genellikle oyun gibi algılar ve böyle algıladıkları için de tüm enerjilerini ve dikkatlerini oyun oynuyormuşçasına drama etkinliği üzerinde yoğunlaştırırlar. Hayal gücü ve yaratıcılığımız körelmesin içimizde ki enerjiyi pozitif oyunlarla dışa aktaralım diye Duygu Nevşe Şener ve Dino sizlerle...

Duygu öğretmen ile Dino kurabiye yapıyor