Duy Beni 15. bölüm yayınlandı!

DUY BENİ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Hazal Ekim’le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat’a aşık olduğunu ilan eder. Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler.

Bu sırada okuldaki öğrencilerin telefonlarına “Beyaz fil”den ifşa mesajları düşmeye başlar. Önce Hasan ve Ozan ifşa edilir.

Daha sonra sıra Kanat ve Melisa’ya gelecektir. Bu sırada Leyla ortadan kaybolur. Suna evden kaçar ve Derviş’in evine sığınır. Evde korkunç bir şey görür. Acaba tüm bu olaylar bağlantılı mıdır?