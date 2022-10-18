Enerji karbonhidrat sağlayan besinlerin bu tarz dönemlerde tüketilmesi gerekmektedir. Fakat genel anlamda sağlıksız şeker ve hamur işleri tüketiminden kaçınılması her zaman önerilmektedir. Bu diyet ile birlikte kan şekeri seviyelerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bundan dolayı oldukça sık merak edilen yöntemlerden biridir. Peki, düşük karbonhidrat diyeti listesi nasıldır, düşük karbonhidrat diyeti ile kaç kilo verilir?
Düşük Karbonhidrat Diyeti Listesi
Böyle bir diyet uygulanmakta iken tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken bazı besinler bulunmaktadır. Tüketilmesi gereken besinler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Et
- Balık
- Yumurta
- Sebze
- Meyve
- Kuruyemiş
- Yağlı süt ürünleri
- Sağlıklı yağlar (Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı)
- Glütensiz tahıllar
Tüketilmemesi gerekenler besinler arasında ise şunlar yer almaktadır:
- Şeker
- Buğday
- Tohum yağları
- Makarna
- Kuskus
- Erişte
- Şehriye
- Beyaz ekmek
- Trans yağlar
- Light ürünler
- Hazır paketli gıdalar
- Yüksek oranda işlenmiş yiyecekler
Düşük Karbonhidrat Diyeti ile Kaç Kilo Verilir?
Son dönemlerde oldukça sık konuşulan konulardan biri olan low carb diyeti karbonhidrat miktarının daha az tüketilmesidir. Karbonhidrat miktarının kısılması ile birlikte protein içermekte olan ürünler ve sağlıklı yağlar tüketilmektedir. Bu sürecin bir uzman ile gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda belli başlı hastalıklara sahip olan kişilerin böyle bir diyeti uygulaması önerilmemektedir. Diyet esnasında kaç kilo verileceği ise en çok merak edilen konudur. Öncelikle her bireyin bünyesi, metabolizma hızı, yaşı, cinsiyeti farklı olabileceğinden dolayı kaç kilo verileceği değişim göstermektedir. Bazı bireyler daha çok kilo verebilirken bazıları daha yavaş verebilmektedir. Bu noktada önemli olan diyetin sürdürülebilirliğidir.
Düşük karbonhidrat diyeti listesi kişiye uygun bir şekilde hazırlanmakta ve neleri tüketebileceği buna durumuna bağlı olarak ayarlanmaktadır. Böylelikle daha sağlıklı bir şekilde kilo verilebilmektedir.
Düşük Karbonhidrat Diyeti Faydaları
Açlık hissinin kesilmesine yardımcı olmaktadır. Doğru bir şekilde uygulandığında kişinin acıkmasını engellemekte ve daha uzun süre tok kalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda diğer diyetlere oranla daha fazla kilo verilebilmesini sağlamaktadır. Vücutta bulunan yağların yakılmasında büyük bir fayda sağlamaktadır. Kanda bulunmakta olan trigliserid seviyesinin düşmesine de yardımcı olmaktadır. Kötü kolesterolün düşmesini sağlamakta ve tip-2 diyabeti engellemektedir. Kan basıncının düşmesini de sağlamaktadır.
Düşük Karbonhidrat Diyeti Zararları
Diyetin doğru bir şekilde uygulanmaması ve yeterli besin tüketilmemesi birçok sağlık sorununun çıkmasına neden olabilmektedir. Kişinin vücudunda olumsuz durumlar meydana gelebilmektedir. Bundan dolayı çok uzun bir dönem uygulanmaması gerekmektedir. Mutlaka uzman yardımı ile gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Böylelikle düşük karbonhidrat diyeti faydaları daha çok ön plana çıkmaktadır.
Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır?
Ekmek, makarna, hamur işi, şeker gibi gıdaların tüketilmemesi ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Yüksek karbonhidratlı besinlerin daha sınırlı miktarlarda tüketilmesi uygun görülmektedir. Bununla birlikte protein miktarı yüksek olan ve sağlıklı yağlar içeren besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Böylelikle diyet doğru bir şekilde yapılabilmektedir.
Oldukça sık uygulanan düşük karbonhidrat diyeti listesi doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Kişiye özel olarak hazırlanması daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda daha iyi bir şekilde kilo verilebilmesine neden olmaktadır. Protein ve sağlıklı yağların ağırlık verildiği bu diyette önerilen bazı besinler bulunmaktadır. Yumurta, et, süt, balık, peynir gibi besinlere daha ağırlık verilmektedir.
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