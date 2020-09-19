Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Kocaeli İzmit Seka Park’ta kafede oturan adam, iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra küçük çocuğunu bebek arabasına bindirerek mekândan ayrıldı.

ÇOCUĞUNA ŞEFKATLE SARILACAĞI YERDE

Tartışmanın hararetiyle öfkesine hakim olamayan adam bebek arabasından düşen çocuğu önce fark edemedi. Kısa bir süre sonra çocuğunu yerde gören adam, ona sarılıp yaralanıp yaralanmadığına bakacağı yerde tokat attı!

BÖYLE BİRİNE ÇOCUK EMANET EDİLİR Mİ?

Kollarından hızla tuttuğu bebeği sertçe bebek arabasına oturtan adam yoluna devam etti. Bu tabloyu gören vatandaşlar 'böyle birine çocuk mu emanet edilir' demekten kendini alamadı.