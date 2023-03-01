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Elbette piyasada, amaca uygun ve garantili etkinlik sağlayan, jel veya krem ​​şeklinde sonsuz sayıda endüstriyel ürün bulunmaktadır. Fakat çoğu zaman evinizde bulunan doğal ürünleri kullanmak sadece ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik bir seçim olacaktır.

Püf Noktalarıyla Duşakabin Camı Temizliği

Sıcak suyun oluşturduğu yoğuşma ve ani sıcaklık değişimlerinden dolayı iç yüzeylerde oluşan nem nedeniyle duşta kendiliğinden küf oluşur. Ya da şampuan, sabun kalıntıları… Küfün varlığı, özellikle çocukların sağlığı için çok zararlı olan bakterilerin çoğalması anlamına gelir.

Camı ve duşakabini düzenli olarak temizlemek için, sodyum bikarbonat ve sirke içeren su bazlı bir karışım hazırlayın. Alternatif olarak da hem mükemmel kireç sökücü hem de etkili bir temizleme etkisi olan limon suyu ya da tuzu kullanın.

Karışımı bir sprey şişesine dökün. Bir sünger veya mikrofiber bezle silmeden önce sıvının birkaç dakika etki etmesine izin verin.

Bir sonraki adım, musluk, duş, batarya ve birçok aksesuarın yapıldığı tüm ürünlerin temizlenmesi olacaktır. Üzerlerinde, hoş olmayan bir görünüme sahip olan kireçli tortular hızla oluşur. Bu durumda, bu metal kolayca çizilebildiği için aşındırıcı malzemeleri kullanmamak ve daha yumuşak malzemeler kullanmak gerekir.

Her duştan sonra banyo duvarlarını bir havluyla silerek küf tutmasını önleyin.

Duş alanı küflenmeye yatkınsa, periyodik olarak küf önleyiciler ve dezenfektanlar püskürtün.

Hava sirkülasyonu sağlamak için banyo camını hafifçe açık bırakın; Bu küf oluşumunu ve buharlanmayı engelleyecektir.

Duş kabinlerindeki sert su birikintilerini beyaz sirke ve su karışımıyla giderin.

Cam duş kapılarını, beyaz sirkeye batırılmış bir süngerle temizlendiğinde parıldar.

1 litre ılık suya 1 bardak sıvı yumuşatıcı ekleyin ve sabunu duş kapılarından gevşetmek ve ovmak için kullanın.

Banyo Duşakabin Camları Nasıl Temizlenir?

Banyo mikropların ana üreme alanıdır. Güçlü temizleme özelliklerine sahip temizlik ürünlerini seçmek çok önemlidir. Sirke, çamaşır suyu, karbonat, limon suyu gibi ürünler mikropları öldürür ve temiz bir görünüm verir. Sabun lekelerinin yanı sıra kireçli lekeleri temizlemek için de beyaz sirke kullanabilirsiniz. Bir bezi seyreltilmemiş beyaz sirke ile ıslatmanız ve birkaç dakika bırakmanız yeterlidir. Banyo duşakabin camları nasıl temizlenir? Bebek yağı ve beyaz sirkenin kimyasal yapısı, sabun köpüğünü iterek, duşakabin camlarında birikme olasılığını çok daha azaltır. Bebek yağı kullanırken iyice duruladığınızdan emin olun.

Cam Duşakabin Nasıl Temizlenir?

Ev temizliği, birçok insanın günlük meşguliyetleri nedeniyle daha az dikkat ettiği zor işlerden biridir. Özellikle banyo temiz tutulması gereken yerlerin başında geliyor. Banyonun cam kabini de evin diğer cihazları ve bölümleri gibi zamanla parlaklığını kaybetmemesi için sürekli temizliğe ihtiyaç duyar. Cam duşakabinin uzun süre temizlenmemesi tortulara, kitle ve bakteri oluşumuna neden olur. Cam duşakabin nasıl temizlenir? Cam duşakabini temizlerken genellikle nano mendiller ve mikrofiber mendiller ile piyasada bulunan her türlü kir sökücü ve deterjanları kullanılabilir. Evde bulunan malzemelerle temizlenmek istenirse bir iki damla kadar bulaşık sabununu bir kapta yumuşatıcı ile karıştırın ve iç dış olmak üzere duşakabin camları silin. Parlaklığına şahit olacaksınız.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram