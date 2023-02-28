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Pişirme işlemini gerçekleştirdikten sonra tavayı temizlemek için ılık su kullanın. Döküm tava ısıyı uzun süre muhafaza eder bu sebeple tavanın ılımasını bekleyin ve ılık su kullanın. Bulaşık sabunu dökün ve biraz da ılık su ile ıslatın ardından tavayı soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ise her zamanki gibi temizleyebilirsiniz.

Evde Kolay ve Etkili Döküm Tava Temizliği

Profesyonel şefler, döküm tavanın avantajları nedeniyle mutfakta en çok bu tavaları tercih ederler. Kolay kolay yapışmaz yüzeyi ve ısıyı orantılı dağıtması tercih edilen sebeplerden bir kaçıdır. İşte, evde kolay ve etkili döküm tava temizliği ve döküm tava özellikleri:

Döküm tavalarda yüksek Basınçlı Kızartma yapılabilir

Isıyı Korur (Isınması Biraz Daha Uzun Sürse Bile)

Isıyı Eşit Olarak Dağıtır

Fırına dayanıklı ve ızgarada bile kullanılabilir

Tavayı suyla duruladıktan sonra iyice kurulamalısınız. Paslanmayı önlemek için tavada su kalıntısı olmamalıdır.

Tavayı akan suyun altında bir mutfak süngeri veya fırçasının pürüzlü tarafıyla temizleyin. Yapışan artıklar, ıslatma ile kolayca çıkacaktır.

Döküm tavalar çok sağlamdır ve kolayca deforme olmaz yalnızca ılık su ve yumuşak bir sünger veya fırça kullanılması tavsiye edilir.

Döküm tavayı biraz su ile durulurken, tavayı bir mutfak süngerinin yumuşak tarafıyla silin. Tabanın zarar görmemesi için ve aşınmaması için bulaşık teli kullanılması önerilmez.

Bölgeyi metal kıllı bir fırçayla olabildiğince sert bir şekilde ovun. Endişelenmeyin, dökme demir pürüzlü yüzeylere sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Alanın büyüklüğüne göre ovalamaya devam edin. Ardından dökme demiri ılık, sabunlu suyla iyice durulayın. Tavayı her zaman kullanımdan hemen sonra durulayın. Tavayı asla bulaşık makinesine koymayın. Döküm tavayı kullandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede temizlemeniz gerektiğinden, genellikle tava hala ıllıkken temizleyin. Ovalama işlemi yormayacaktır.

Demir Döküm Tava Nasıl Temizlenir?

Demir döküm tavalar kimyasal olarak ön işleme tabi tutulmamıştır. Bu nedenle, önceden tavayı ısıtmalısınız. Demir döküm tavalar da kimyasallar olmadan temizlenebilir. Eğer demir döküm tavayı ilk kez kullanacaksanız önce kağıt havlu yardımı ile yağlayın. Yağlama tavanın temizleme aşamaları bittikten sonra da yapılır.

Demir döküm tavada pişirme sonrasında yemek artıkları bırakmayın. Sirke, limon suyu veya şarabın asitliği gibi bazı yiyecekler veya yoğun sos türleri yüzeye zarar verebilir. Kalan gıdaların demir ile uzun süreli temas sonucunda da besinin tadı değişebilir. Demir döküm tava nasıl temizlenir? Hala sıcakken tavadan artıkları ve yanmış yiyecekleri çıkarmak için tahta bir spatula kullanın. Tavayı soğumaya bırakın. Döküm tavayı yumuşak bir süngerle bulaşık deterjanı ile ılık suda temizleyin. Tamamen temizledikten sonra, birkaç damla yağ ile ovun.

Diğer temizleme yöntemi ise demir döküm tavaya biraz sirke ve su ekleyin ardından ocakta bir tık kaynatın. Kaynadıktan sonra musluğun altında ılık su ile yıkayabilirsiniz. Temizleyip kuruladıktan sonra zeytinyağı ile yağlayabilirsiniz. Peçeteye biraz zeytinyağı dökün ve tavaya sürün. Bu, malzemeyi korur ve paslanmayı da önler.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram