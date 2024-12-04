Dursun Özbek'ten TFF'ye sert sözler: Vaatler yerine getirilmiyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in sözleri;

"TFF seçimlerinde Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdik. Bir önceki yönetimden memnuniyetsizlik vardı. Bir yapıdan bahsederek, Sayın Mehmet Büyükekşi yıpranmıştı. Biz de memnun değildik ama onlar da memnun değildi! Yapı öyle, yapı şöyle! Sonra Hacıosmanoğlu'nu ve vaatlerini dinledik. Biz de onu destekledik. Ancak Galatasaray'a olan tavırlardan memnun değiliz. Vaatleri yerine getiremediğini görüyoruz."

"SENİN MUHATTABIN OKAN HOCA DEĞİL!"

"Okan Hoca, bir hakeme 'bir daha burada maç yönetemezsin' demiş ve sevk edilmiş. Neticesinde para cezası vermişler, onu da Tahkim Kurulu kaldırmış. Suçsuz olduğu ortaya çıkmış. Devamında Sayın TFF Başkanı 'Sen hakeme bu lafı ettin, bak sen göreceksin' O hakemi bir daha senin maçına gönderiyor muyum, göndermiyor muyum!' diyor. Bir TFF Başkanı, böyle intikamcı, rövanşist yaklaşımda olabilir mi? Okan Hoca senin zaten muhatabına değil! Evet verdin, Eyüpspor maçına verdin! VAR hakemini de ona göre ayarladın!"

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"ÖNCE 'VALİLİK' DEDİLER, SONRA 'YAYINCI' DEDİLER"

"Perşembe günü bir Avrupa maçı oynadık uzaktan deplasmanda geldik. TFF'ye yazı yazdık, perşembe oynayan rakiplerimizin pazartesi oynadığı gibi biz de bunu talep ettik. Özellikle futbolcu sağlığını dikkate aldık. 'Pazartesi valilik iki önemli maçı İstanbul'da oynatmak istemiyor. Pazartesi olmaz' dediler. O zaman 'Eyüpspor'a sorun ve salı gününe alın' dedik. Orada da yayıncı kuruluşun istemediğini söylediler. Yayıncı kuruluş ise böyle bir müracaatın olmadığını söyledi. Bütün bunlara ne gerek var."