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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Oy birliği ile yetkiyi bize genel kurul verdi - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Oy birliği ile yetkiyi bize genel kurul verdi

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Oy birliği ile yetkiyi bize genel kurul verdi. Oy birliği ile yetki almak, yetkiyi alanın sırtına öyle bir yük yüklüyor ki tarifi mümkün değil" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 19:19 Güncelleme: 15.05.2024 - 19:19
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        "Oy birliği ile yetkiyi bize genel kurul verdi"
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        Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Dursun Aydın Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) üyeleri ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, “Oy birliği ile yetkiyi bize genel kurul verdi. Oy birliği ile yetki almak, yetkiyi alanın sırtına öyle bir yük yüklüyor ki tarifi mümkün değil. Eğer Galatasaray sevdalısıysanız bu yükü taşımak kolay değil. O gün bu yetkiyi siz bize verirken, biz size bunu nasıl kullanacağımızı bu yetkiyi Galatasaray’ın faydasına bir şeyler üretmek için kullanacağımızı anlattıysak noktasına kadar aynısını yapıyoruz. İstanbul’a geldiğiniz zaman bulunduğum yer Galatasaray Spor Kulübü’nün başkanlık makamı. Kapım açık. Hangi konuda bilmek istediğiniz bir şey varsa gelin sorun. Bilmeden, sormadan, genel kurulun en yüksek istişare organı olan divana gelmeden kimse fikir yürütmesin. Galatasaray’ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik” diye konuştu.

        "6 MİLYAR TL'Yİ HEDEFLİYORUZ"

        Galatasaray’ın Sportif AŞ’den 2022 yılında yaklaşık 1 milyar TL elde ettiği geliri, yönetime geldikten sonra ilk 9 aylık dönemde 4,5 milyar TL hasılata ve 608 milyon TL kâra ulaştırdıklarını aktaran Özbek, 2024 yılı sonunda da hasılatın 6 milyar TL’ye gelmesini hedeflediklerini söyledi.

        Galatasaray’ın 2022 yılı içinde 3 milyon adet üründen 200 milyon TL ciroya ulaştığını ve bugün gelinen noktada 11 milyon parça ürün ve yaklaşık 2 milyar TL ciroyu yakaladıklarını kaydetti.

        "KULÜBE GELDİĞİMİZDE KULÜBÜMÜZÜB AMATÖR BRANŞLARIN MAÇLARINI FARKLI SALONLARDA OYNAMASI BÜYÜK BİR SORUNDU"

        Kulüp başarısı için hem futbolda hem de amatör branşlarda tesisleşmenin önemli olduğunu dile getiren Özbek, “Kulübe geldiğimiz günlerde kulübümüzün amatör branşların maçlarını farklı salonlarda oynamaları ve tüm branşlara ait tesisin bulunmaması büyük bir sorundu. Amatör şubelerin büyük bir kısmını tek bir yerde toplayabilmek ve çok amaçlı bir spor salonuna sahip olmak amacı ile stadımıza komşu 62 dönümlük bir araziyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına kiraladık. Buranın ismi de değişiyor, yeni adı Galatasaray Vadisi olacak. Önümüzdeki dönemde göreve gelirsek bu projeyi kulübümüze maddi bir yük oluşturmadan gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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