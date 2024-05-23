Dursun Özbek: Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulundu.

"MAYISLAR HER ZAMAN BİZİM OLDUĞU GİBİ BU SENE DE BİZİM OLACAK"

Özbek, Türkçeye yerleşmiş bir söz var; "mayıslar bizimdir." Bu boşuna söylenmedi. 2000 yılından beri, hep "mayıslar bizimdir" diyoruz. 2006'da Adnan Başkan'ın söylediği 20.45 mottosu var. Bunlar önemli şeyler, Türkçe lügata yerleşmiş. Mayıs ayı deyince Galatasaray akla geliyor. Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak. 2023'te, 23. şampiyonluk, 2024'te, 24. şampiyonluk. Herkes bayrakları çıkarsın, hazırlasın. Pazar akşamı inşallah bütün Galatasaraylıları sevince boğacağız. Son derece hazır ve motiveyiz. Yaptığımız etkinlerin hepsinden vazgeçtik. Tüm vaktimizi teknik heyetimizle, oyuncu arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Onun için Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve mayısların da Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bu sefer de kanıtlayacağız. Taraftarları, pazar günü akşam itibariyle burada sevince boğacağız. Şampiyonluğumuzu bütün taraftarlarımızla beraber, coşku içinde, sevinç içinde, Galatasaray'a yakışır şekilde kutlayacağız. Bütün taraftarlarıma buradan selam gönderiyorum, hiç merak etmesinler, biz buradayız, şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.