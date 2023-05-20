Yaşamını yitirdi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bir değerimizi daha kaybettik. Çameli ilçemizin yerel sanatçılarından çıtlık ve cura ustası Kapızlı Durmuş Yıldırım'ın vefatı üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Yıldırım, ‘Muhtar Mı Oldun Kezban Yenge’ türküsünü Türk halk müziğine kazandıran ve Hayri Dev’i çalgıya başlatan isim olmuştu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün “Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı” seçtiği saz ustası Hayri Dev’in akrabası olan Durmuş Yıldırım, 'üç telli çalan adam' olarak tanınmıştı.