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Durmuş Yıldırım yaşamını yitirdi

Hayri Dev’in yanında 'üç telli çalan adam' olarak tanınan ve Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan saz ustası Durmuş Yıldırım, 91 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 20.05.2023 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL
Durmuş Yıldırım yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Yaşamını yitirdi
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İHA

Saz ustası Durmuş Yıldırım, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 91 yaşında hayata veda etti. Yıldırım’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başkacı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

"BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bir değerimizi daha kaybettik. Çameli ilçemizin yerel sanatçılarından çıtlık ve cura ustası Kapızlı Durmuş Yıldırım'ın vefatı üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

'ÜÇ TELLİ ÇALAN ADAM' OLARAK TANINMIŞTI

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün “Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı” seçtiği saz ustası Hayri Dev’in akrabası olan Durmuş Yıldırım, 'üç telli çalan adam' olarak tanınmıştı.

Yıldırım, ‘Muhtar Mı Oldun Kezban Yenge’ türküsünü Türk halk müziğine kazandıran ve Hayri Dev’i çalgıya başlatan isim olmuştu.

Durmuş Yıldırım, 10 yaşından beri çitlembik ağacından nazarlık yaparak geçimini sağlıyordu.

Fotoğraflar: İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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