Durdu Bilgi Hasoğlu vefat etti

İş dünyasının önemli isimlerinden Durdu Bilgi Hasoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adanalı Mustafa ve Emine Genç’in kızı olarak 1945 yılında dünyaya gelen Hasoğlu, 1962 yılında Coca Cola’yı Türkiye’ye getiren isimlerdendi.

27 yaşında iken eşi Kemal Hasoğlu’nu kaybeden Durdu Hanım, HBB olarak bilinen Has Bilgi Birikim Televizyonu’nu kurarak bir dönem medya sektörüne de girdi.

İstanbul, Adana ve diğer şehirlerde gayrimenkul geliştirme işleri yaptı.

Has Holding AŞ ve İmsa Meşrubat sanayi AŞ sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Durdu Bilgi Hasoğlu aynı zamanda Demirbank’ın kurucusu finans, konut ve turizm sektörü yatırımları olan iş insanı Halit Cıngıllıoğlu’nun da kayınvalidesi. Zekiye Cıngıllıoğlu, Durdu Hanım’ın üç çocuğundan biri idi.