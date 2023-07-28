'Dur'madı, polise çarptı!

Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışan E.D., 2 polis memurunu yaraladı.

Kentte polis ekipleri dün akşam saatlerinde yapılan bir ihbarla E.D. idaresindeki otomobili takibe aldı. Fen İşleri Müdürlüğü yakınlarında polisin durdurmak istediği sürücü, ihtara uymadı. E.D., Kışla Mahallesi istikametinden çevre yoluna çıktı.

MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİNE ÇARPTI

Burada da polis ekiplerini atlatan E.D., Antalya kavşağında yolunu kesen motosikletli polis ekibinden bir polis memuruna otomobille çarptı. Polis havaya ateş açarken, E.D., Tugay kavşağına geldiğinde otomobili terk ederek yaya kaçmaya çalıştı.

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ARBEDE SIRASINDA BİR POLİS KOLUNDAN YARALANDI

Sivil ekipler tarafından yakalanan E.D., gözaltına alınmak isterken polislere direndi. Polisin güçlükle gözaltına alındığı E.D., arbede sırasında bir polis memurunun da sol kolundan yaralanmasına sebep oldu.