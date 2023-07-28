'Dur'madı, polise çarptı!

Kaçan sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polise çarptı!
Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, polise çarptı. Ardından gözaltı işlemi sırasında direnen sürücü bir polisi de kolundan yaraladı. Gözaltına alınan sürücüye 33 bin lira para cezası uygulanırken, fenni muayenesi olmayan otomobili ise otoparka çekildi. Polis memurlarının sürücüden şikâyetçi oldu
Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışan E.D., 2 polis memurunu yaraladı.
Kentte polis ekipleri dün akşam saatlerinde yapılan bir ihbarla E.D. idaresindeki otomobili takibe aldı. Fen İşleri Müdürlüğü yakınlarında polisin durdurmak istediği sürücü, ihtara uymadı. E.D., Kışla Mahallesi istikametinden çevre yoluna çıktı.
MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİNE ÇARPTI
Burada da polis ekiplerini atlatan E.D., Antalya kavşağında yolunu kesen motosikletli polis ekibinden bir polis memuruna otomobille çarptı. Polis havaya ateş açarken, E.D., Tugay kavşağına geldiğinde otomobili terk ederek yaya kaçmaya çalıştı.
ARBEDE SIRASINDA BİR POLİS KOLUNDAN YARALANDI
Sivil ekipler tarafından yakalanan E.D., gözaltına alınmak isterken polislere direndi. Polisin güçlükle gözaltına alındığı E.D., arbede sırasında bir polis memurunun da sol kolundan yaralanmasına sebep oldu.
ÇARPTIĞINI FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Polis aracına bindirilen E.D. sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Gazetecilerin sorusuna E.D., otomobilinin vizesi olmadığı için korkup, kaçtığını ve polis memuruna çarptığını fark etmediğini söyledi.
PARA CEZASI UYGULANDI, EHLİYETİNE EL KONULDU
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen E.D.'ye "dur ihtarına uymamak", "muayenesiz araç kullanmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" gibi çeşitli maddelerden toplam 33 bin lira cezai işlem uygulanırken, 4 ay süreyle de ehliyetine el konuldu.
Olayda yaralanan 2 polis memuru E.D.'den şikâyetçi oldu. E.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.