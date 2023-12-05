21 MİLYONDAN FAZLA İNSAN DİNLEDİ ANCAK BEĞENİLMEDİ

Anna Indiana'nın bestelediği şarkı X'te (Twitter) 21 milyondan fazla insan tarafından dinlendi. Ancak geri bildirimler oldukça ağır eleştiriler içeriyordu. Hatta bazı kullanıcılar "Bugüne kadar dinlediğim en kötü şey" tarzında yorumlarda bulundu. Anna Indiana'nın şarkısı her ne kadar beğenilmemiş olsa da müzik sektöründe yeni bir kapının açıldığı da bir gerçek.

Kaynak: X